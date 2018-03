Conselho da CCR aprova emissão de debêntures de R$ 1,2 bilhão pela ViaQuatro

O conselho de administração da CCR aprovou a 5ª emissão de debêntures da ViaQuatro, concessionária responsável pela Linha 4 do Metrô de São Paulo, no valor total de R$ 1,2 bilhão. A oferta será dividida em duas séries, e terá colocação pública com esforços restritos.

As duas séries terão prazo de 10 anos, com vencimento em 15 de março de 2028. A primeira série será de R$ 700 milhões, sem atualização monetária, com juros equivalentes ao CDI mais um prêmio de 2,30% ao ano. Na segunda série, de R$ 500 milhões, os títulos serão corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e terão juros equivalentes aos títulos do Tesouro lastreados na inflação mais uma taxa de 2,45% ao ano.

As garantias oferecidas na operação serão compostas pelas ações da ViaQuatro detidas pela própria CCR, pela RuasInvest Participações e pela Mitsui, além da cessão fiduciária dos créditos gerados pela Linha 4 do Metrô.

Os recursos da primeira série serão utilizados para quitar antecipadamente financiamento contratado em 2008 junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Já os R$ 500 milhões da segunda série serão usados para resgate antecipado das três primeiras emissões de debêntures da ViaQuatro. Os recursos que sobrarem serão utilizados ainda para resgatar antecipadamente as debêntures da quarta emissão.