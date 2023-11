Conselho da Azul aprova emissão adicional de Notes nos EUA no valor de

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/11/2023 - 8:45 Para compartilhar:

O Conselho de Administração da Azul aprovou a emissão adicional e colocação no exterior de Notes, com remuneração de 11.930% por ano e vencimento em 2028, no valor de principal agregado de, no máximo, US$ 36,778 milhões por sua controlada Azul Secured Finance LLP. Os títulos serão emitidas para um ou mais investidores institucionais qualificados, residentes nos Estados Unidos.

As novas notes serão garantidas pelas mesmas garantias fidejussórias e garantias reais outorgadas pelas sociedades do Grupo Azul, conforme permitido pelas Notes existentes, com remuneração de 11.930% e vencimento em 2028, no valor de US$ 800 milhões, aprovadas pelo conselho em 20 de julho de 2023.

