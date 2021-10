Conselho aprova nova terceira camisa do Fluminense; modelo será cinza com escudo grená Clube ainda não tem data para o lançamento, mas estima estreia em meados de novembro; modelos tricolor e branco já estão à venda

O Conselho Deliberativo do Fluminense aprovou, nesta segunda-feira, o novo terceiro uniforme do clube. A apreciação foi feita em reunião presencial no salão nobre de Laranjeiras, a sede social do Tricolor. A nova linha da Umbro ainda não tem data de lançamento, mas está prevista para estrear em meados de novembro.

A votação teve 34 votos a favor e oito contra. A nova camisa será em tons de cinza camuflado, ao estilo do terceiro uniforme da Chapecoense, da mesma fornecedora. Além disso, o escudo será grená, diferente do que normalmente aparece nas camisas do Flu.

A camisa já havia sido aprovada anteriormente pelo departamento de marketing do clube. Esta foi a primeira reunião presencial do Conselho. Este é o segundo ano da parceria entre Fluminense e Umbro. As camisas tricolor e branca já estão sendo vendidas há alguns meses.

