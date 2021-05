Conselho aprova expulsão de Peres do Santos e recomenda judicialização Em reunião na noite desta segunda, conselheiros aprovaram a expulsão de José Carlos Peres do quadro de sócios do clube por gastos com cartão corporativo para fins pessoais

Em reunião realizada na noite desta segunda-feira, o Conselho Deliberativo do Santos aprovou dois pareceres da Comissão de Inquérito e Sindicância (CIS) sobre a gestão de José Carlos Peres e determinou a expulsão do ex-dirigente do quadro de sócios do clube.

Além disso, o presidente do Conselho, Celso Jatene, recomendou ao atual presidente do clube, Andres Rueda, a judicialização de um dos casos para cobrar o ressarcimento ao clube.

Os dois casos tratavam do uso do cartão corporativo para fins pessoais e a assinatura de uma autorização para a venda do atacante Marinho no período em que já estava afastado da presidência. No primeiro caso, o valor usado indevidamente gira na casa de R$ 16 mil.

O ex-presidente ainda pode recorrer da decisão judicialmente. A decisão é definitiva dentro do clube.

