Conselho anuncia medidas para apoiar investimento estrangeiro em fundos em yuan na China

Estadão Conteúdo 19/06/2024 - 18:00

A Secretaria Geral do Conselho de Estado chinês emitiu nesta quarta diretrizes para uma chamada “Promoção do Investimento em Capital de Risco”, que visa apoiar instituições e equipes de investimento profissionais internacionais na criação de fundos em yuan no país, e aproveitar sua experiência de investimento e vantagens de serviços abrangentes. Em comunicado divulgado pela secretaria, o documento afirma que a medida visa orientar e regular as instituições de capital de risco para que realizem investimentos no exterior de maneira ordenada.

“Promoveremos ainda mais projetos-piloto de facilitação de financiamento transfronteiriço, otimizaremos ainda mais a gestão cambial no âmbito do investimento direto estrangeiro e facilitaremos que entidades empresariais, como instituições de capital de risco, lidem com negócios cambiais”, aponta a publicação.