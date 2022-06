Conselho amplifica pressão e pede renúncia de presidente da Petrobras, diz jornal

A reunião do Conselho de Administração da Petrobras, realizada na última quarta-feira (8), no Rio de Janeiro, foi marcada para tratar de investimentos da empresa. Mas o presidente José Mauro Coelho acabou sofrendo muita pressão para renunciar ao cargo. As informações são do jornal O Globo.

O governo já tentou diversas vezes fazer com o que o executivo, que assumiu em abril, renunciasse. Agora são os integrantes do Conselho que forçam e pressionam para uma saída imediata da posição.





De acordo com a publicação, fontes relataram a reunião como “constrangedora” já que a reunião tinha sido marcada para discutir apenas os negócios da companhia estatal, além de planos e estratégias da empresa para os próximos anos. Coelho, porém, ficou em silêncio e os ânimos não se exaltaram no encontro.

Na quinta-feira (9), o governo federal apresentou indicações para o Conselho de Administração da Petrobras, incluindo o nome de Caio Paes de Andrade, secretário de Desburocratização do Ministério da Economia e cotado para suceder Coelho na companhia. Porém, para comandar a empresa, ser eleito para o conselho é pré-requisito.

A próxima reunião do Conselho de Administração da Petrobras está marcado para o dia 29 de julho. A empresa sofre pressão pelos elevados preços do dieslho nas refinarias e também da gasolina.