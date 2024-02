Conselheiros mudam estatuto e estádio do Athletico-PR passa a ser chamado Mario Celso Petraglia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/02/2024 - 23:14 Para compartilhar:

Por unanimidade, nesta segunda-feira, em reunião extraordinária, o Conselho Deliberativo do Athletico-PR aprovou a mudança do nome oficial da Ligga Arena, que deixa de ser estádio Joaquim Américo Guimarães para se chamar Estádio Mario Celso Petraglia.

“O novo nome institucional homenageia quem acreditou em um sonho, reconstruiu o estádio duas vezes e colocou o nome do Athletico Paranaense em uma Copa do Mundo: Mario Celso Petraglia”, foi o texto escrito no site oficial do clube.

Os conselheiros tiveram de votar pela alteração do artigo 99 do estatuto do clube, que cuida dos assuntos relacionados à nomenclatura do estádio.

Com Petraglia no comando da direção do Athletico-PR, a equipe conquistou os títulos do Campeonato Brasileiro (2001), da Copa do Brasil (2019) e da Sul-Americana (2018 e 2021). O Estádio Mario Celso Petraglia é o único com teto retrátil na América Latina.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias