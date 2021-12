Conselheiros independentes de GPA e Assaí aprovam acordo sobre Extra Hiper

SÃO PAULO (Reuters) – GPA e Assaí informaram nesta quinta-feira que os membros independentes do conselho de administração de ambas aprovaram o contrato de cessão de direitos de exploração de pontos comerciais entre as companhias.

As empresas anunciaram em outubro o contrato de até 5,2 bilhões de reais, por meio do qual o GPA passará para o Assaí 71 lojas Extra Hiper que serão convertidas para atacarejo.

No fato relevante desta quinta-feira, as empresas afirmam que a transação está avançando em linha com o cronograma previsto, “com um rápido avanço da negociação com os donos das lojas e da desmobilização das lojas pelo GPA”.

O documento afirma ainda que de 20 a 30 lojas da bandeira Extra Hiper devem encerrar as operações até 31 de dezembro, e que a maior parte das demais lojas seja encerrada até o fim de janeiro de 2022 e o restante até o mês seguinte.

A venda de 17 imóveis próprios do GPA por até 1,2 bilhão de reais a um fundo imobiliário com a interveniência e garantia do Assaí, está em fase avançada de due diligence e será submetida em breve à aprovação das autoridades concorrenciais, diz o fato relevante.

(Por Aluísio Alves)

