Conselheiro da OAB-RJ é morto a tiros em Barra Mansa

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/10/2024 - 13:41 Para compartilhar:

O conselheiro da OAB-RJ (Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Rio de Janeiro) Hércules Anton de Almeida, de 59 anos, foi morto a tiros em frente a uma escola infantil no bairro Santa Rosa, em Barra Mansa (RJ) – cidade localizada a cerca de 140 quilômetros da capital fluminense – após deixar a neta no local durante a segunda-feira, 21.

Em contato com o site IstoÉ, a OAB-RJ informou que o advogado era uma figura “querida” cuja morte chocou a seccional. Almeida foi presidente da entidade na cidade de Barra Mansa.

+ Advogado é assassinado a tiros em frente a escritório no centro do Rio

+ Polícia investiga morte de advogado dentro do escritório em Brasília

Ao site IstoÉ, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro afirmou que a morte do advogado é investigada pela 90ªDP (Barra Mansa). De acordo com as autoridades, a perícia foi realizada no local e parentes e amigos de Almeida foram ouvidos. “Diligências estão em andamento para identificar a autoria e a motivação do crime”, pontuou a corporação.

O presidente da OAB-RJ, Luciano Bandeira, declarou que enviou um ofício à Secretaria Estadual de Segurança Pública e à Polícia Civil exigindo a apuração imediata do homicídio. A entidade declarou ter recebido a informação da execução com “choque e consternação”.

“Vamos acompanhar de perto as investigações, e o que esperamos das autoridades competentes no momento é uma resolução célere e responsabilização dos culpados”, apontou o membro da seccional.