São Paulo, 30 – O Conseleite do Rio Grande do Sul projetou o valor de R$ 2,4073 como referência para o preço do leite em dezembro no Estado. Conforme nota da entidade, este valor é 2,5% mais baixo do que o de novembro, que fechou a R$ 2,4578.

De acordo com o coordenador do Conseleite-RS, Allan André Tormen, em nota, a queda “é reflexo do fim do ano, em um período de festas e férias”.

De todo modo, ele diz que “os parâmetros estão estáveis, com uma boa expectativa para 2025”.