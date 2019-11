Conseleite/RS: preço do litro projetado para novembro sobe 0,85%

O valor de referência do leite projetado para o mês de novembro teve leve alta no Rio Grande do Sul, informou o Conseleite-RS, em nota. Segundo dados divulgados nesta terça-feira durante reunião do Conseleite, em Porto Alegre (RS), o valor estimado para o mês é de R$ 1,1038, 0,85% acima do consolidado do mês de outubro, que fechou em R$ 1,0945. De acordo com o professor da UPF – instituição responsável pelo estudo – Eduardo Finamore, a maioria dos produtos que compõem o mix apresentou elevação de preços, registrando alta de 1,63% no UHT e 2,04% no pó, por exemplo. A tendência para o fim do ano, segundo Finamore, é de estabilidade do preço do leite no Estado.