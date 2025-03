Conseleite/RS: preço do leite para março é projetado em R$ 2,5214 o litro

São Paulo, 26 – O Conselho Paritário Produtores/Indústrias de Leite do Rio Grande do Sul (Conseleite) projetou em R$ 2,5214 o valor de referência do litro de leite em março no Estado. A informação foi divulgada pelo Conseleite em nota.

O estudo, divulgado nesta quarta-feira, 26, indica uma elevação de 0,62% em relação ao projetado para o mês de fevereiro que foi de R$ 2,5058 o litro.

Os dados levam em conta os primeiros 20 dias do mês e foram realizados com base nos novos parâmetros de cálculo implementados em janeiro deste ano.

O valor consolidado do mês de fevereiro de 2025 ficou em R$ 2,4972, 1,03% acima do consolidado de janeiro (R$ 2,4718).

Durante a reunião, o Conseleite também divulgou os dados compilados com base nos parâmetros de 2021, estratégia adotada para garantir uma transição segura entre os dois modelos de cálculo. Nesta modalidade, o valor de referência do litro de leite projetado para março ficou em R$ 2,5303 frente a um projetado de fevereiro de R$ 2,5247. O consolidado de fevereiro fechou em R$ 2,5145.