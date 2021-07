‘Conseguimos o título tão desejado’, diz Di María

Autor do gol da vitória da seleção da Argentina, que se sagrou campeã da Copa América neste sábado, ao vencer o Brasil na final, o meia Ángel Di María destacou que sua equipe conseguiu “o título tão desejado”.

Di María, eleito melhor jogador da decisão, admitiu que os jogadores argentinos passaram por maus momentos nos últimos anos, depois de perder duas finais da Copa América e da Copa do Mundo, embora não tenham desistido de alcançar um título.

“Não consegui chorar. A ficha não caiu. Lutamos tanto, tentamos tanto. Muita gente nos criticava e seguimos lutando. Hoje conseguimos o título tão especial que estávamos buscando”, declarou o meia.

Para o jogador do Paris Saint-Germain, vencer a Copa América na casa do eterno rival foi uma motivação para os argentinos.

“Vencer o Brasil aqui … a Copa seria na Argentina. Já estava escrito. Tínhamos que ganhar aqui e ganhamos”, explicou.

Sobre seu gol, no minuto 22, elogiou o passe de De Paul. “O passe do Rodrigo [De Paul] foi perfeito. O lateral-esquerdo [Renan Lodi] dormiu um pouco no lance e pude aproveitar”, concluiu.

