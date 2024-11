‘Consegui terminar de ler um livro’: entenda síndrome de MC Livinho que atinge outros famosos

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 04/11/2024 - 14:28 Para compartilhar:

Na última sexta-feira, 1º de novembro, MC Livinho, de 29 anos, celebrou uma conquista com seus seguidores nas redes sociais. Em um vídeo nos Stories do Instagram, ele contou que conseguiu ler um livro inteiro pela primeira vez, devido ser portador de TDAH, que é o Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade. Esse é um transtorno neurobiológico de causas genéticas que atinge parte do cérebro.

“Gostaria de compartilhar com vocês essa gratificação que tive ao terminar de ler um livro. Quem me conhece, meu público e meus fãs, sabe que eu tenho TDAH com hiperatividade, então é muito difícil. Durante a minha vida, sempre que comecei um livro, nunca terminei”, disse o funkeiro.

“Eu consegui terminar esse livro. Foram 300 páginas. Dois meses atrás, eu consegui concluir. O nome do livro eu não lembro mais. Não lembro nem do que falava. Só sei que terminei de ler”, completou Livinho.

Segundo o Ministério da Saúde, os principais sintomas são falta de atenção, desinteresse, hiperatividade (pessoa inquieta) e impulsividade. O tratamento é realizado por especialistas, como psicólogos, psicopedagogos e psiquiatras.

Famosos com TDAH

Além de MC Livinho, famosos como Claudia Leitte, Virginia Fonseca, Sabrina Sato, Suzana Alves, Fiuk, Will Smith, Michael Phelps, Justin Timberlake, Paris Hilton e Simone Biles já vieram a público para revelar que possuem a condição.

Em janeiro deste ano, o site IstoÉ Gente conversou com o psicólogo Alexander Bez, especialista em relacionamentos pela Universidade de Miami, em ansiedade e síndrome do pânico pela Universidade da Califórnia, e em saúde mental, que explicou tudo sobre TDAH. Entenda!

O que é TDAH?

O TDAH é um transtorno neuropsiquiátrico e, consequentemente, neuropsicológico, que afeta crianças, adolescentes e adultos. Ele se caracteriza por três principais sintomas: falta de atenção, impulsividade e hiperatividade. No entanto, é importante destacar que nem todas as pessoas com TDAH apresentam todos esses sintomas. Algumas podem ter predominantemente a falta de atenção, enquanto outras apresentam mais impulsividade e hiperatividade.

A falta de atenção no TDAH refere-se à dificuldade em se concentrar em uma tarefa por períodos prolongados, a fácil distração por estímulos externos e a ocorrência de erros por descuido. A impulsividade manifesta-se pela dificuldade em controlar impulsos, como interromper os outros durante uma conversa ou agir sem pensar nas consequências. A hiperatividade, por sua vez, envolve uma energia excessiva, inquietude e dificuldade em ficar parado.

Quanto à hiperatividade, é interessante observar que nem todos os indivíduos com TDAH apresentam esse sintoma. Algumas pessoas podem ter apenas a falta de atenção e a impulsividade, o que é conhecido como TDAH sem hiperatividade.

TDAH e hiperatividade

É importante esclarecer que a hiperatividade, quando presente, é uma das características do TDAH, mas pode ocorrer isoladamente como um distúrbio de hiperatividade. Ou seja, nem toda hiperatividade é necessariamente causada pelo TDAH.

Diagnóstico e tratamento

O diagnóstico do TDAH envolve uma avaliação cuidadosa dos sintomas, considerando a persistência e a intensidade dos mesmos. É fundamental que o diagnóstico seja feito por profissionais qualificados, como psicólogos e psiquiatras especializados em saúde mental. Muitas pessoas que apresentam sintomas de desatenção e falta de concentração não necessariamente são portadoras dessa psicopatologia, podendo esses sintomas ser ocasionais ou transitórios.

Em resumo, enquanto a hiperatividade pode ser um componente do TDAH, é possível ter hiperatividade sem que ela faça parte desse transtorno. O diagnóstico preciso é essencial para garantir o tratamento adequado e a melhoria na qualidade de vida das pessoas afetadas por esses desafios. Se você suspeitar que você ou alguém que conhece pode estar lidando com TDAH, recomendo buscar a orientação de um profissional de saúde mental para uma avaliação mais aprofundada, fazendo um acompanhamento de, no mínimo, 6 meses a 1 ano.