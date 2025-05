Conrado Santana é demitido do SporTV: ‘Confesso que não esperava’

O comentarista esportivo Conrado Santana foi demitido do Grupo Globo nesta segunda-feira, 5. O profissional participava de diferentes programas da emissora carioca e do SporTV. Pelas redes sociais, Conrado se manifestou e revelou ter ficado surpreso com a decisão.

“Fui demitido hoje do SporTV/Grupo Globo. Confesso que não esperava e está sendo difícil assimilar. Ainda nem entendi o motivo. Ser comentarista do SporTV era o sonho da minha vida e virou um grande orgulho também. Planejei e me preparei para isso. Até vim morar no Rio de Janeiro”, começou o comentarista.

Na sequência, detalhou a sua trajetória e revelou gratidão pelo tempo que trabalhou na emissora: “Entrei em fevereiro de 2011 como estagiário, passei por várias funções e virei comentarista de futebol no finalzinho de 2019. Hoje isso se encerra… Apesar de ser um dia difícil, de achar que não merecia, eu sou muito grato por esses 14 anos na Globo”.

“Sou agradecido pelas oportunidades, todos os aprendizados, pessoas incríveis que conheci e, claro, por ter virado comentarista lá. Obrigado a todos que fizeram parte da minha trajetória”, completou.

Por fim, falou sobre seu sonho e que seguirá em busca dele, mesmo fora da emissora: “Nem estou em condições de escrever isso aqui bem, mas como muita gente já ficou sabendo, resolvi contar aqui para meus amigos e pessoas que me acompanham. No final das contas, o meu grande sonho é viver de futebol que eu amo tanto. E vou seguir buscando isso, mesmo fora da Globo”. “Obrigado pelo carinho que já estou recebendo”, concluiu.