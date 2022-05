Conrado, dupla de Aleksandro, passa por cirurgia no quadril

João Vitor Moreira Soares, conhecido como Conrado, passou por uma cirurgia na última segunda-feira (16). O sertajeno foi uma das vítimas do acidente de ônibus que matou Aleksandro, sua dupla, no dia 7 de maio.





“O paciente realizou hoje, no período da manhã, cirurgia complementar para fixação de quadril que transcorreu sem intercorrências”, diz o texto compartilhado pela equipe do artista no Instagram.

A assessoria de Contado também informou que o músico foi encaminhado para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Reginal de Registro (SP) após o procedimento. O quadro é considerado estável.

Júlio Cesar Bigoli Lopes, também parte da equipe da dupla sertaneja, segue internado no mesmo local com quadro febril e em diminuição progressiva da sedação.

“Não necessitou de procedimentos cirúrgicos nas últimas 24 horas. Segue internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Regional de Registro, em estado grave”.

Acidente

O acidente foi provocado pelo estouro do pneu esquerdo dianteiro do veículo que a banda estava. Seis pessoas morreram, dentre elas o cantor Aleksandro e o guitarrista Wisley Novaes. Namorada de Conrado, Anna Moraes pediu orações para o cantor nos Stories do Instagram.

Logo após o acidente, a assessoria da dupla sertaneja comunicou que Conrado tinha alguns ferimentos leves. No entanto, após passar por uma série de exames, constatou-se que seu estado era grave.