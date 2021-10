Conor McGregor se desfaz de iate de quase R$ 20 milhões para comprar (mais um) pub na Irlanda Segundo a Forbes, a lenda do UFC é o esportista mais bem pago do planeta

O que você faria se fosse o esportista mais bem pago do planeta? Bom, além de ostentar a fortuna nas redes sociais, a lenda do UFC Conor McGregor investe nos tradicionais pub’s irlandeses. Por isso, o lutador está vendendo um iate avaliado em quase R$ 20 milhões para comprar outro ambiente boêmio. A informação foi publicada pelo portal ‘Auto Esporte’.

Segundo o portal britânico The Currency, o iate de McGregor está ancorado no sul de Dublin, capital da Irlanda. O barco em questão é um Prestige 750 e tem 22,8m de comprimento.

O iate foi comprado por 3 milhões de euros, cerca de R$ 19 milhões, em 2019.

A ideia de Conor é lucrar com a venda e adquirir o pub O’Neill’s, mais um para sua coleção. O comércio é localizado no centro da cidade de Dun Laoghaire, tem dois andares, 1.441 m² de área e custa 800 mil euros, cerca de R$ 5 milhões. O lutador irlandês já é proprietário do pub Black Forge, que custou 2 milhões de euros (R$ 12,7 milhões) e é localizado em sua cidade natal, Crumlin.

Eleito o esportista mais bem pago de todo o planeta, segundo a Forbes, Conor McGregor esbanja ousadia em suas compras. Além de carros, iates e pub’s, o lutador também já ostentou relógios milionários em suas redes socias.

