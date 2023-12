Conor McGregor anuncia retorno ao UFC em luta marcada para junho de 2024

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/12/2023 - 17:46 Para compartilhar:

O lutador Conor McGregor revelou neste domingo, último dia do ano, quando fará seu retorno ao octógono do UFC. O irlandês afirmou que lutará no dia 29 de junho de 2024, em Las Vegas, nos Estados Unidos, contra o americano Michael Chandler. O UFC ainda não confirmou o confronto.

“Senhoras e senhores, um Feliz Ano Novo para todos. Gostaria de anunciar a minha data de retorno, o ‘Notorious’ Conor McGregor fará o maior retorno de todos os tempos em Las Vegas, na International Fight Week, no dia 29 de junho, e o adversário será Michael Chandler. E o peso, Sr. Chandler, 185 libras”, afirmou McGregor.

O anúncio foi feito em vídeo publicado nas redes sociais do lutador. Nele, o irlandês aparece bebendo uma taça de vinho num restaurante. Ao fim da frase sobre sua próxima luta, ele dá gargalhadas, em possível provocação ao peso do futuro rival.

Isso porque se o peso for confirmado, a luta seria válida pelos pesos-médios, algo inédito para ambos os lutadores. McGregor faturou seus títulos do UFC pela categoria peso-leve, até 70,3kg, e no peso-pena, até 65,8kg. Chandler fez carreira enfrentando adversários no peso-leve. As 185 libras mencionadas por McGregor no vídeo equivalem a quase 84kg.

O badalado lutador irlandês não disputa uma luta desde julho de 2021. Na ocasião, sofreu uma fratura na perna ao ser derrotado pelo americano Dustin Poirier no UFC 264. Desde então, McGregor enfrentou diversos problemas fora do octógono, como um teste antidoping positivo e denúncias de agressão sexual – já foi inocentado das acusações.

