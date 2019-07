ConocoPhillips frustra projeção de lucro por ação e ação recua no pré-mercado

A petrolífera americana ConocoPhillips registrou lucro líquido de US$ 1,6 bilhão no segundo trimestre deste ano, equivalente a US$ 1,40 por ação, similar ao obtido em igual período de 2018, quando o lucro líquido foi de US$ 1,6 bilhões, ou US$ 1,39 por ação. O lucro por ação ajustado no período foi de US$ 1,01, abaixo das expectativas de analistas entrevistados pela FactSet, que previam US$ 1,05.

A empresa não informou a receita no período no relatório, mas destacou que a produção excluindo a Líbia chegou a 1,290 mil barris por dia (bpd) de óleo equivalente, superando o teto do guidance.

A ConocoPhillips informou que espera, ainda, uma produção no terceiro trimestre de 1,290 a 1,330 mil bpd de óleo equivalente e uma produção anual de 1,310 a 1,340 mil bpd de óleo equivalente, ambos sem considerar a Líbia.

Às 8h50 (de Brasília), a ação da ConocoPhillips caía 1,27% nos negócios do pré-mercado em Nova York. (Com informações da Dow Jones Newswires)