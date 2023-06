ConocoPhillips enfrenta possível multa de US$ 914 mil por vazamento de gás no Alasca

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/06/2023 - 17:50 Compartilhe

A ConocoPhillips Alaska enfrenta uma multa potencial de US$ 914 mil pelo que uma agência reguladora estadual chamou de “ruptura subterrânea rasa” de um poço que liberou gás natural no campo Alpine da empresa em North Slope no Alasca no ano passado.

Uma investigação da Comissão de Conservação de Petróleo e Gás do Alasca descobriu que a empresa violou várias disposições da lei estadual durante os erros que levaram ao vazamento e durante a resposta, de acordo com um aviso de execução proposto divulgado na quarta-feira.

Dias após o início do vazamento, a empresa redirecionou grande parte do gás que escapava para uma instalação de processamento de gás, mas pequenas quantidades vazaram de forma intermitente durante semanas.

Cerca de 300 trabalhadores foram temporariamente removidos do local em meio ao vazamento, o que também levantou preocupações com os moradores do vilarejo vizinho de Nuiqsut.

O vazamento também interrompeu a produção de petróleo do local de perfuração. Fonte: Associated Press

