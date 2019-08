Conmebol suspende Diniz e multa o Fluminense por incidentes na Sul-Americana

A Conmebol anunciou, nesta sexta-feira, a suspensão de um jogo ao técnico Fernando Diniz e uma multa de US$ 20 mil (cerca de R$ 80 mil, na cotação atual) ao Fluminense por conta de incidentes no primeiro jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana, contra o Peñarol, em Montevidéu, no Uruguai.

Diniz foi punido pois a sua equipe atrasou em dois minutos o início do segundo tempo da partida, que terminou com vitória por 3 a 1 do time brasileiro. Segundo o inciso C do artigo 159 do regulamento da Sul-Americana, o treinador é responsável pelo não cumprimento do período de 15 minutos de intervalo estipulado.

Assim, Diniz não poderá comandar sua equipe no primeiro duelo das quartas de final contra o Corinthians, na próxima quinta-feira, dia 22, em São Paulo. O técnico também recebeu uma multa no valor de US$ 1,5 mil (aproximadamente R$ 6 mil).

A entidade máxima do futebol sul-americano também decidiu multar o Fluminense em razão da utilização, durante e após o jogo, de bombas e sinalizadores, objetos proibidos pelo regulamento disciplinar da Conmebol.

O processo disciplinar foi aberto pela entidade sul-americana em 5 de agosto, menos de uma semana após a partida, e o clube carioca teve quatro dias para apresentar a defesa. A direção tricolor tem um prazo de sete dias para recorrer à Câmara de Apelações da própria Conmebol para reverter as punições.