Conmebol sorteia grupos da Copa Libertadores 2019

O campeão brasileiro Palmeiras integrará o Grupo F da Copa Libertadores da América 2019, ao lado do argentino San Lorenzo, do colombiano Junior e de uma equipe saída do mata-mata, segundo o sorteio realizado na noite desta segunda-feira, em Luque.

A sexagésima edição da Libertadores contará com 47 clubes e a final será disputada em apenas uma partida, prevista para 23 de novembro, no estádio Nacional de Santiago do Chile.

O futuro campeão ganhará 12 milhões de dólares, o dobro pago ao River Plate, atual detentor do título, enquanto o vice ficará com 6 milhões de dólares.

Relação dos jogos da Copa Libertadores da América 2019:

FASE 1

(E1) Delfín (EQU) vs Nacional (PAR)

(E2) Deportivo La Guaira (VEN) vs Real Garcilaso (PER)

(E3) Bolívia 4 vs Defensor Sporting (URU)

FASE 2

(C1) Danubio (URU) vs Atlético Mineiro (BRA)

(C2) Melgar (PER) vs Universidad de Chile (CHI)

(C3) Bolívia 3 vs Libertad (PAR)

(C4) Palestino (CHI) vs Independiente Medellín (COL)

(C5) Talleres de Córdoba (ARG) vs São Paulo (BRA)

(C6) E2 (Deportivo La Guaira ou Real Garcilaso) vs Atlético Nacional (COL)

(C7) E1 (Delfín ou Nacional PAR) vs Caracas (VEN)

(C8) E3 (Bolívia 4 ou Defensor Sporting) vs Barcelona (ECU)

FASE 3

C1 vs C8 (G1)

C2 vs C7 (G2)

C3 vs C6 (G3)

C4 vs C5 (G4)

FASE DE GRUPOS

Grupo A

River Plate (ARG)

Internacional (BRA)

Alianza Lima (PER)

G4 (ganhador C4 vs C5)

Grupo B

Cruzeiro (BRA)

Emelec (EQU)

Huracán (ARG)

Deportivo Lara (VEN)

Grupo C

Olimpia (PAR)

Sporting Cristal (PER)

Godoy Cruz (ARG)

Universidad de Concepción (CHI)

Grupo D

Peñarol (URU)

Flamengo (BRA)

Liga de Quito (ECU)

Bolívia 2

Grupo E

Nacional (URU)

Cerro Porteño (PAR)

Zamora (VEN)

G1 (ganhador de C1 vs C8)

Grupo F

Palmeiras (BRA)

San Lorenzo (ARG)

Junior (COL)

G2 (ganhador C2 vs C7)

Grupo G

Boca Juniors (ARG)

Atlético Paranaense (BRA)

Jorge Wilstermann (BOL)

Deportes Tolima (COL)

Grupo H

Grêmio (BRA)

Universidad Católica (CHI)

Rosario Central (ARG)

G3 (ganhador C3 vs C6)