Conmebol sorteia fase inicial da Libertadores 2023; Atlético-MG e Fortaleza conhecem adversários

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 21/12/2022 - 12:55





A Conmebol sorteou nesta quarta-feira os jogos da fase inicial da Libertadores de 2023. Esta etapa da Libertadores é dividida em três fases. Atlético-MG e Fortaleza são os representantes brasileiros nesta fase. O Galo enfrenta o Carabobo da Venezuela, e o Leão encara o Deportivo Maldonado, do Uruguai.

A fase inicial da Libertadores conta com 19 times e três eliminatórias. Na 1ª fase, seis clubes duelam para chegarem à 2ª fase, onde os três que se classificarem encontram mais 13 times e brigam em mais duas fases de jogos mata-mata para conseguirem as vagas na fase de grupos.

A 2ª fase acontece entre 22 de fevereiro e 1º de março. Enquanto a 3ª fase inicia no dia 8 de março e termina em 15 de março. O sorteio da fase de grupos da Libertadores está marcado para o dia 22 de março.





CONFIRA OS JOGOS DA FASE INICIAL DA LIBERTADORES 2023



PRIMEIRA FASE – 08/02 e 15/02



Sport Huancayo (PER) x Nacional (PAR) – E1

Nacional Potosí (BOL) x El Nacional (EQU) – E2

Boston River (URU) x Zamora (VEN) – E3

SEGUNDA FASE – 22/02 e 01/03



Carabobo (VEN) x Atlético-MG (BRA)

Sport Huancayo (PER) ou Nacional (PAR) x Sporting Cristal (PER)

Deportivo Maldonado (URU) x Fortaleza (BRA)

Nacional Potosí (BOL) ou El Nacional (EQU) x Independiente Medellín (COL)

Magallanes (CHI) x Always Ready (BOL)

Curicó Unido ( CHI) x Cerro Porteño (PAR)

Boston River (URU) ou Zamora (VEN) x Huracán (ARG)

Universidad Católica (EQU) x Millonarios (COL)

