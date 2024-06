Conmebol sorteia confrontos de oitavas de final da Libertadores

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/06/2024 - 15:29 Para compartilhar:

O duelo entre os pesos pesados Nacional do Uruguai e São Paulo e o confronto brasileiro entre Palmeiras e Botafogo se destacam como os jogos mais atrativos das oitavas de final da Copa Libertadores, após o sorteio realizado pela Conmebol nesta segunda-feira (3), em Luque (Paraguai).

Os jogos de ida e volta das oitavas serão disputados entre 13 e 20 de agosto, um mês depois da realização da Copa América nos Estados Unidos.

Históricos tricampeões da Libertadores, Nacional e São Paulo vão se enfrentar na ida em Montevidéu, com a partida de volta no Morumbi.

O time uruguaio, campeão das edições de 1971, 1980 e 1988, terminou a primeira fase na segunda posição do Grupo H, atrás do argentino River Plate. Já o Tricolor paulista, campeão em 1992, 1993 e 2005, foi o líder do Grupo B.

O vencedor do confronto vai enfrentar quem passar entre Palmeiras e Botafogo.

O Verdão, que busca seu quarto título, teve a terceira melhor campanha entre todos os times da fase de grupos e terminou na liderança do Grupo F de forma invicta, enquanto o alvinegro carioca foi segundo colocado do Grupo D.

– Possível semifinal entre Fluminense e River Plate –

River Plate e Talleres farão o duelo argentino das oitavas de final. Quem passar pega o vencedor do confronto entre o chileno Colo Colo e o colombiano Junior Barranquilla.

Do mesmo lado da chave, o Fluminense, atual campeão, pegará nas oitavas o segundo colocado do Grupo C, ainda indefinido porque o Grêmio teve dois jogos adiados devido às inundações no Rio Grande do Sul.

Se passar, o Tricolor carioca vai enfrentar San Lorenzo ou Atlético-MG nas quartas.

Caso sigam avançando, Fluminense e River Plate farão na semifinal um confronto de cinco títulos de Libertadores (quatro dos argentinos e um dos brasileiros).

– Confrontos de oitavas de final da Copa Libertadores 2024:

San Lorenzo (ARG) – Atlético-MG (BRA)

Nacional (URU) – São Paulo (BRA)

Flamengo (BRA) – Bolívar (BOL)

Colo Colo (CHI) – Junior (COL)

Talleres (ARG) – River Plate (ARG)

Peñarol (URU) – Primeiro do Grupo C

Botafogo (BRA) – Palmeiras (BRA)

Segundo do Grupo C – Fluminense (BRA)

