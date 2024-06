Conmebol sorteia confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores

Agência Brasili Agência Brasil https://istoe.com.br/autor/agencia-brasil/ 03/06/2024 - 18:23 Para compartilhar:

Os confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores da América foram definidos nesta segunda-feira (3) com um sorteio realizado pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) no Paraguai. O destaque é o clássico brasileiro entre Botafogo e Palmeiras.

⭐️ Rumo à #GloriaEterna! Estão definidas as Oitavas de Final e todo o chaveamento da CONMEBOL #Libertadores 2024. pic.twitter.com/AjIGokNApR — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) June 3, 2024

Quem avançar no confronto entre brasileiros terá pela frente o vencedor de Nacional (Uruguai) e São Paulo. Pelo mesmo lado do chaveamento o Peñarol (Uruguai) pega o 1º colocado do Grupo C (que conta com o Grêmio e que teve partidas adiadas por causa das fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul). O vencedor encontrará ou Flamengo ou Bolívar (Bolívia).

Do outro lado do chaveamento o Atlético-MG encontra o San Lorenzo (Argentina). Deste confronto sai o adversário do atual campeão Fluminense ou do 2º colocado do Grupo C. Também neste lado do chaveamento, River Plate (Argentina) e Talleres (Argentina) protagonizam um clássico argentino, cujo vencedor mede forças com Colo-Colo (Chile) ou Junior Barranquilla (Colômbia).

️ O calendário da #GloriaEterna! Anote aí as datas dos mata-matas da CONMEBOL #Libertadores. pic.twitter.com/ho9Ki3ooWa — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) June 3, 2024

As partidas das oitavas de final da Copa Libertadores serão disputados nas semanas dos dias 14 e 21 de agosto. As quartas de final serão realizadas nas semanas de 18 e 25 de setembro. As semifinais estão programadas para as semanas dos dias 23 e 30 de outubro. E a grande decisão está marcada para o dia 30 de novembro, em Buenos Aires (Argentina).