Conmebol sorteia confronto de oitavas de final da Copa Sul-Americana

A Conmebol sorteou nesta segunda-feira (3), em Luque (Paraguai), os confrontos das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2024:

Vencedor do Playoff (G) – Fortaleza (BRA)

Vencedor do Playoff (D) – Sportivo Ameliano (PAR)

Vencedor do Playoff (F) – Lanús (ARG)

Vencedor do Playoff (H) – Racing Club (ARG)

Vencedor do Playoff (B) – Belgrano (ARG)

Vencedor do Playoff (C) – Independiente Medellín (COL)

Vencedor do Playoff (E) – Cruzeiro (BRA)

Vencedor do Playoff (A) – Corinthians (BRA)

Os playoffs serão disputados em jogos de ida e volta e os times vindos da Copa Libertadores farão o primeiro jogo em casa. Apenas dois contros já estão definidos:

Playoff A: Bragantino (BRA) – Barcelona (EQU)

Playoff B: Athletico-PR (BRA) – Cerro Porteño (PAR)

Os brasileiros nos playoffs que ficaram em segundo em seus grupos na Sul-Americana são Bragantino (BRA), Athletico-PR (BRA) e Cuiabá (BRA). O Internacional, que teve dois jogos adiados devido às inundações no Rio Grande do Sul, ainda briga com o Delfín (EQU) para avançar no Grupo C.

Da Libertadores, chegam Barcelona (EQU), Cerro Porteño (PAR), Palestino (CHI), Libertad (PAR), Independiente del Valle (EQU), Rosario Central (ARG) e LDU (EQU), atual campeã.

A última vaga está entre Grêmio (BRA) e Huachipato (CHI), que ainda têm chances de avançar às oitavas da Libertadores, além do Estudiantes (ARG).

O calendário começa no dia 17 de julho e termina em 21 de agosto.

As quartas de final estão programadas para os dias 18 e 25 de setembro; semifinais entre 23 e 30 de outubro e a final, em Assunção, em 23 de novembro.

