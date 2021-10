Conmebol rejeita pedido para anular semifinal entre Galo e Palmeiras

Em documento publicado na noite de ontem (4) em seu site, a Conmebol revelou que os pedidos do Atlético Mineiro pela anulação do gol do Palmeiras ou pela repetição do segundo duelo pela semifinal da Copa Libertadores foram rejeitados. A decisão foi assinada pelo presidente da Comissão Disciplinar da entidade, Eduardo Goss Brown.

Também de acordo com a decisão, existe a possibilidade de recurso do Galo. Para isso, o clube mineiro deve acionar a Comissão de Apelações da Conmebol até 24 horas depois da notificação sobre a determinação.

A reclamação do Galo diz respeito ao lance do gol de empate do clube paulista na partida disputada na última terça-feira (28 de setembro) no Mineirão, em Belo Horizonte. Na ocasião, o atacante Deyverson, que figurava entre os reservas do Palmeiras, estava dentro do gramado antes mesmo que Dudu igualasse ao placar, aos 23 do segundo tempo. O Atlético alegou descumprimento do regulamento (atletas no banco de reservas não podem entrar em campo com a bola em jogo) para pedir uma de duas possíveis ações: a anulação da jogada ou a realização de uma nova partida.

Caso a decisão da Conmebol se mantenha, o Palmeiras será o adversário do Flamengo na final da competição, marcada para acontecer no dia 27 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai.

