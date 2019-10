Conmebol realiza antidoping surpresa no Flamengo antes de duelo contra o Grêmio

Rio – Membros da Conmebol compareceram à concentração do Flamengo, em Viamão, no Rio Grande do Sul, na manhã desta terça-feira. Os jogadores foram submetidos a realização de exames antidoping surpresa. As informações são do site “Globo Esporte”.

Todos os atletas tiveram seu material coletado antes do último treino para a semifinal da Libertadores. No entanto, o procedimento não atrapalhou a rotina do elenco, que trabalhou normalmente após os exames.

A realização de antidoping surpresa não é novidade na Conmebol. Em 2017, o Flamengo passou pela mesma situação na véspera da final da Copa Sul-Americana, contra o Independiente-ARG.