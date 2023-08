Conmebol nega recurso do Fluminense e mantém expulsão de Marcelo pela Libertadores

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/08/2023 - 22:53 Compartilhe

Marcelo será desfalque do Fluminense na Copa Libertadores. Depois de uma falta forte, que causou uma grave lesão ao adversário, na partida entre o clube e o Argentinos Juniors, o lateral-esquerdo recebeu cartão vermelho. Os cariocas pediram à Conmebol a anulação da punição. Nesta sexta-feira, porém, a entidade negou a solicitação e manteve a expulsão.

O clube alegava que Marcelo não teve a intenção de fazer a falta. O técnico Fernando Diniz argumentou que o lateral não tinha opção na dividida com o zagueiro Luciano Sánchez. O lance causou uma luxação do joelho esquerdo do argentino, que ficará um ano sem jogar. O Fluminense já entendia que um resultado favorável era improvável.

A nota da Conmebol afirma que “a Comissão Disciplinar não pode cancelar o cartão vermelho de um jogador nem seus efeitos automáticos”. O documento assinado pelo presidente da comissão, Eduardo Gross Brown, reitera o julgamento do atleta pelo lance. “O que se pode e fará é analisar a infração em si e determinar a punição que a corresponda para o senhor Marcelo Vieira Da Silva Junior”, conclui.

SUSPENSÃO PODE SER POR ‘TEMPO INDETERMINADO’

O artigo 14.1, inciso b do código de competições indica que Marcelo pode desfalcar a equipe por tempo indefinido. De acordo com o texto, a Conmebol pode suspender o jogador brasileiro “por pelo menos um jogo na competição ou por período indeterminado”. A entidade ainda não estipulou um tempo máximo de afastamento. O relato do árbitro foi feito logo após a partida, argumentando “jogo brusco grave”.

No momento do lance, Marcelo para a jogada e pede por atendimento a Sanchez. O lateral fica visivelmente abalado e sai de campo chorando. Na quarta-feira, horas depois de sofrer a grave lesão, Sánchez deixou o hospital na Argentina e disse entender que Marcelo não foi maldoso no lance e já se desculpou pelo acontecido.

Para a próxima partida do Fluminense na competição continental, Marcelo segue fora. Diogo Barbosa deve assumir a titularidade na lateral-esquerda, na terça-feira, no jogo de volta contra o Argentinos Juniors pelas oitavas de final. O primeiro confronto foi 1 a 1. Quem vencer no Maracanã avança e qualquer empate leva a decisão para os pênaltis.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias