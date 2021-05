Conmebol nega pedido e River Plate deverá utilizar jogador de linha como goleiro

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) negou nesta terça-feira o pedido excepcional feito pelo River Plate para que o time argentino pudesse contar com dois goleiros juvenis em sua lista, por isso deve usar um jogador de linha defendendo o gol nesta quarta-feira contra o Independiente Santa Fé pela Copa Libertadores, conforme citado pela imprensa local.

Com mais de 20 casos de coronavírus em seu elenco desde sábado, e com seus quatro goleiros (Franco Armani, Germán Lux, Enrique Bologna e Franco Petroli) da lista de inscritos infectados pela covid-19, o River pediu para incluir o jovem Alan Leonardo Díaz – com boa atuação no ‘Superclasico’ de domingo contra o Boca – e Agustín Guzmán.

Mas a recusa da Conmebol se baseou no fato de que o regulamento permitia inscrever até 50 jogadores e, no entanto, o River registrou apenas 32, como foi constatado, embora um comunicado não tenha sido divulgado.

Essa circunstância obrigará o técnico Marcelo Gallardo a utilizar um jogador de linha como goleiro além do fato de que ele terá apenas 10 atletas à disposição, sem conseguir completar os 11 da formação inicial.

Com os jogadores infectados e isolados, Gallardo tinha apenas 12 jogadores disponíveis na lista, mas dois deles estão lesionados, o meia Enzo Pérez e o zagueiro Javier Pinola, embora ambos pudessem pelo menos ir para o banco de reservas.

Entre os defensores Jonatan Maidana, Milton Casco e Tomás Lecanda, a expectativa é de que saia o nome do jogador que deverá ir ao gol.

Nos treinos restantes, Pérez poderia ser testado para determinar se está apto para a baliza e chegar a pelo menos 11 titulares.

Após quatro rodadas, o River é o segundo colocado no Grupo D com 6 pontos, dois a menos que o líder Fluminense (8), e à frente dos colombianos Junior Barranquilla (3) e Independiente Santa Fe (2).

Apesar desta complicação, o time também está em em uma posição favorável para conseguir se classificar nesta penúltima rodada do grupo.

str/sa/gfe/aam

Veja também