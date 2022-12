Conmebol modifica datas da Recopa Sul-Americana entre Flamengo e Independiente del Valle-EQU

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 22/12/2022 - 0:18 Compartilhe

A Conmebol modificou a data da Recopa Sul-Americana, que será disputada entre Flamengo e Independiente del Valle (EQU). A entidade divulgou, nesta quarta-feira, os dias que vão acontecer as partidas: 21 e 28 de fevereivo. O primeiro jogo será em Quito, no Equador, e o segundo no Maracanã. Ambos às 21h30.





Esta não é a primeira vez que as datas dos confrontos são alterados. Isso porque a Conmebol tinha anunciado que as partidas seriam nos dia 22 de fevereiro e 1º de março.

O principal motivo das mudanças é a definição do Mundial de Clubes da Fifa. O Flamengo vai participar dos dois torneios e, com isso, a Conmebol precisou esperar a oficialização da entidade máxima do futebol.





