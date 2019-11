Conmebol leva final da Libertadores para Lima

SÃO PAULO, 05 NOV (ANSA) – A Conmebol decidiu levar a final da Copa Libertadores da América, entre Flamengo e River Plate, para o Estádio Monumental de Lima, no Peru. Segundo o Globo Esporte, a data de 23 de novembro foi mantida.

A partida aconteceria em Santiago, no Chile, porém a entidade foi forçada a mudar o local por conta do estado de convulsão social no país, que é palco de protestos contra o governo desde meados de outubro.

O Chile já abriu mão de sediar a reunião da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec) e a cúpula climática COP25 por causa das manifestações, mas a Conmebol resistia em tirar a final da Libertadores de Santiago.

A decisão de levar o jogo para Lima foi tomada nesta terça-feira (5), após uma longa reunião com os presidentes do Flamengo, do River Plate e das confederações de futebol do Brasil (CBF) e da Argentina (AFA). (ANSA)