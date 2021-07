Conmebol escolhe Neymar e Messi como melhores da Copa América antes de final

(Reuters) – A Conmebol anunciou neste sábado que Neymar e Lionel Messi foram escolhidos os vencedores do prêmio de Melhor Jogador da Copa América, horas antes de ambos irem à campo com as seleções de Brasil e Argentina para definirem o campeão do torneio continental.

“Não é possível escolher só um jogador, porque esta competição tem dois melhores jogadores”, disse a Conmebol em comunicado.

“Ambos… se exibiram em grande nível, sendo protagonistas na tabela de goleadores meste campeonato. Além disso, são líderes em assistências, o argentino tem cinco e o astro brasileiro serviu em três ocasiões de gol, demonstrando o determinante que são no campo de jogo”, acrescentou a entidade sobre a escolha do Grupo de Estudo Técnico.

As duas estrelas buscarão conquistar a Copa América pela primeira vez em suas carreiras. Messi estava na equipe argentina que perdeu as finais em 2007, 2015 e 2016, enquanto Neymar não participou da seleção brasileira que conquistou o torneio em 2019 devido a uma lesão.

(Por Javier Leira)

