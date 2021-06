Conmebol divulga tabela da Copa América; abertura será em Brasília e final no Maracanã Brasil x Venezuela será o 1º jogo da competição, no dia 13 de junho, no Mané Garrincha

A tabela detalhada da Copa América, que será realizada no Brasil, foi divulgada pela Conmebol na noite da última quarta-feira. Brasil x Venezuela será o jogo de abertura da competição, no Mané Garrincha, em Brasília, no dia 13 de junho. O Maracanã só vai receber uma partida, que será a grande final, no dia 10 de julho.

Na primeira fase, a Seleção Brasileira ainda joga no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, contra Peru e Colômbia. O Brasil fecha a etapa contra o Equador, no Estádio Olímpico, em Goiânia.

Así se jugarán los partidos de la CONMEBOL #CopaAmérica 2021 ¡Cada vez falta menos! ⚽ ​#VibraElContinente pic.twitter.com/l3J5rtjsLS — Copa América (@CopaAmerica) June 3, 2021

Os estádios que vão receber a Copa América serão: Mané Garrincha (Brasília), Nilton Santos (Rio de Janeiro), Arena Pantanal (Cuiabá), Olímpico (Goiânia) e Maracanã (Rio de Janeiro).

Confira local, data e hora de todos os jogos da Copa América:

Mané Garrincha (Brasília)

Brasil x Venezuela, 13/06, 18h

Argentina Uruguai, 18/06, 21h

Argentina x Paraguai, 21/06, 21h

Chile x Paraguai, 24/06, 21h

Venezuela x Peru, 27/06, 18h

2A x 3B, quartas de final, 03/07, 19h

G24 x G23, semifinal, 06/07, 22h

Decisão do terceiro lugar, 09/07, 21h

Nilton Santos (Rio de Janeiro)

Argentina x Chile, 14/06, 18h

Brasil x Peru, 17/06, 21h

Venezuela x Equador, 20/06, 18h

Brasil x Colômbia, 23/06, 21h

Uruguai x Paraguai, 28/06, 21h

1B x 4A, quartas de final, 02/07, 21h

G22 x G21, semifinal, 05/07, 20h

Arena Pantanal (Cuiabá)*

Colômbia x Equador, 13/06, 20h

Chile x Bolívia, 18/06, 17h

Uruguai x Chile, 21/06, 17h

Bolívia x Uruguai, 24/06, 17h

Bolívia x Argentina, 28/06, 20h

* Partidas no horário local de Cuiabá

Estádio Olímpico (Goiânia)

Paraguai x Bolívia, 14/06, 21h

Colômbia x Venezuela, 17/06, 18h

Colômbia x Peru, 20/06, 21h

Equador x Peru, 23/06, 18h

Brasil x Equador, 27/06, 18h

2B x 3A, quartas de final, 02/07, 18h

1A x 4B, quartas de final, 03/07, 22h

Maracanã

Final, 10/07, 21h

