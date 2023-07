Conmebol divulga logo da Copa América EUA-2024

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/07/2023 - 23:28 Compartilhe

A Conmebol revelou nesta segunda-feira (17) a identidade visual da Copa América-2024, cuja 48ª edição será realizada nos Estados Unidos em parceria com a Concacaf, evocando as cores do país-sede.

Com formato de bola de futebol, o logo coloca o troféu da competição no centro e figuras que representam jogadores nas laterais. O vermelho, o azul e o branco, somados às estrelas e listras semelhantes à bandeira dos Estados Unidos completam o design projetado na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

De 20 de junho a 14 de julho do ano que vem, o evento “reunirá a seleção campeã mundial (Argentina) e os melhores jogadores do mundo”, disse o presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol, Alejandro Domínguez, ao apresentar o logotipo e a imagem promocional do torneio.

A Copa “refletirá a paixão pelo futebol no continente, os valores e características da competição, assim como a conectividade gerada pelo torneio entre diferentes nações ao redor do mundo”, afirmou o dirigente.

Para Domínguez, a 48ª edição da Copa América “vai marcar história e fazer vibrar os corações de todo o continente”.

Victor Montagliani, presidente da Concacaf, disse em mensagem gravada que o torneio promete grandes jogos e momentos. “Vamos mostrar o melhor das nossas seleções”, afirmou.

O torneio de futebol mais antigo do mundo – em que Argentina e Uruguai possuem mais títulos (15), seguidos pelo Brasil (9) – contará em sua próxima versão com a presença das dez seleções sul-americanas da Conmebol além de seis da Concacaf.

A Argentina – que conquistou o tricampeonato mundial no Catar-2022 – foi a última vencedora da Copa América, no Brasil em 2021. A equipe da casa perdeu por 1 a 0 na final disputada no Maracanã.

As seis seleções da Concacaf vão se classificar por meio da Liga das Nações da Concacaf 2023/24, que vai reunir 41 seleções da América do Norte, América Central e Caribe. A fase de grupos e as quartas de final da terceira edição da competição serão disputadas nas datas Fifa de setembro, outubro e novembro deste ano.

A entidade que comanda o futebol sul-americano anunciou que está em um processo, juntamente com a Concacaf, de escolha das cidades e estádios onde será realizada a Copa América e de elaboração da programação dos jogos.

hro/gfe/aam

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias