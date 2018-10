Conmebol divulga datas e brasileiros jogaram às quartas-feiras na Sul-Americana

A Conmebol divulgou nesta sexta-feira as datas e horários dos confrontos das quartas de final da Copa Sul-Americana. Os três clubes brasileiros ainda vivos na disputa – Bahia, Atlético-PR e Fluminense – atuarão em duas quartas-feiras, nos dias 24 e 31 de outubro.

O Fluminense terá pela frente o tradicional Nacional, do Uruguai. A primeira partida está marcada para as 19h30 do dia 24, no Rio. Uma semana mais tarde, no mesmo horário, as equipes decidem o classificado às semifinais em Montevidéu.

Quem passar deste confronto encarará um brasileiro na próxima fase. Bahia e Atlético-PR iniciam o duelo entre eles às 21h45 do dia 24, na Fonte Nova, em Salvador. Sete dias depois, no mesmo horário, as equipes decidem a vaga na Arena da Baixada, em Curitiba.

As quartas de final da Copa Sul-Americana também terão um confronto colombiano. Independiente Santa Fe e Deportivo Cali se enfrentam nos dias 23 e 30, primeiro em Bogotá e depois em Cali.

Quem avançar encara o Junior Barranquilla, também da Colômbia, ou o Defensa Y Justicia, da Argentina, que jogam nos dias 25 de outubro, em Barranquilla, e 1º de novembro, em Lanús.