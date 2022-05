Conmebol desautoriza entrada de baterias da torcida do Flamengo em jogo da Libertadores Flamengo vai recorrer da decisão e tentará liberação em reunião nesta terça-feira





As torcidas organizadas do Flamengo foram comunicadas nesta segunda-feira, véspera da partida contra a Universidad Católica (CHI), que a entrada de instrumentos não será permitida nesta terça-feira. A Conmebol desautorizou as baterias por “questões de segurança”, mas o Flamengo vai tentar reverter a decisão em reunião nesta terça.

Como de praxe, representantes dos clubes e da entidade se reunirão com os órgãos de segurança responsáveis pela partida, e o Flamengo tentará a liberação dos instrumentos das torcidas para o confronto.

Nas redes sociais, as torcidas organizadas do Flamengo contestaram a decisão da Conmebol, lembrando que os instrumentos não estão listados no regulamento da competições entre os objetos proibidos.

