Conmebol define grupos da Copa Libertadores Feminina 2019

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) sorteou na noite de ontem (1) os grupos da Copa Libertadores Feminina 2019, que será disputada entre os dias 11 e 27 de outubro, em Quito, no Equador. A tabela com datas e jogos ainda não está fechada.

A Ferroviária – campeã da primeira divisão Campeonato Brasileiro Feminino, no último domingo (30) – caiu na chave B, junto com o cabeça de chave Deportivo Cuenca (Equador), Estudiantes Caracas (Venezuela) e Mundo Futuro (Bolívia).

Já a equipe feminina do Corinthians, vice-campeã do Brasileirão, será a cabeça de chave do Grupo C, que tem ainda Club Nañas (Equador) e Libertad Limpeño (Paraguai). O quarto integrante da chave será um time colombiano (América de Cali ou Independiente Medellin), ainda a ser definido.

A Ferroviária vai em busca do segundo título na Libertadores: o primeiro título conquistado pelas Guerreiras Grenás foi em 2015, após vitória na final contra as chilenas do Colo Colo.

A Copa Libertadores Feminina 2019 reunirá 16 clubes. Os demais grupos ficaram assim: no Grupo A estão as atuais campeãs do Atlético Hullia (Colômbia), Peñarol (Uruguai), Cerro Porteño (Paraguai) e Colo Colo (Chile); no Grupo D estão Santiago Morning (Chile), UAI Urquiza (Argentina), M Distrital de Majes (Peru) e um clube colombiano ainda a ser definido.