Conmebol define calendário da Copa América; Brasil fará 2 jogos em SP na 1ª fase

A Conmebol e o Comitê Organizador Local (COL) da Copa América de 2019 definiram nesta terça-feira o calendário de jogos da competição, marcada para ocorrer entre os dias 14 de junho e 7 de julho, no Brasil. Embora os grupos da competição ainda não tenham sido sorteados, agora a seleção brasileira já sabe que fará, em São Paulo, duas das três partidas da primeira fase.

Posicionado como cabeça de chave do Grupo A do sorteio que será realizado no próximo dia 24 de janeiro, no Complexo Cultural Cidade das Artes, no Rio, o time comandado por Tite abrirá a sua campanha no dia 14 de junho, no confronto de abertura do torneio, no Morumbi, depois jogará em Salvador no dia 18, na Arena Fonte Nova, e finalizará campanha na fase de grupos no dia 22, na Arena Corinthians.

Caso avance às quartas de final como líder da chave, o Brasil atuará pelas quartas de final no dia 27, na Arena Grêmio, em Porto Alegre. Se passar por esta fase, a equipe nacional jogará em 2 de julho a semifinal no Mineirão, em Belo Horizonte, mesmo palco onde foi goleado por 7 a 1 pela Alemanha, pela mesma fase da Copa do Mundo de 2014.

Se for à final, marcada para 7 de julho, o Brasil finalmente atuará no Maracanã, o que o faria passar pelos seis estádios que abrigarão confrontos desta Copa América. Ou seja, os brasileiros correm o risco de não atuarem por nenhuma vez no estádio mais tradicional do País caso fracasse na sua luta para ir à decisão continental.

Por meio do comunicado divulgado pelo Comitê Organizador Local nesta terça, a Arena Fonte Nova, a Arena Grêmio, o Mineirão e Maracanã vão receber cinco partidas cada um, enquanto o Morumbi e a Arena Corinthians terão três jogos cada. São Paulo, entretanto, é a única cidade que conta com confrontos em dois estádios entre as cinco sedes.

O jogo de abertura da Copa América também foi confirmado para começar às 21h30 do dia 14 de junho, enquanto a grande final ocorrerá às 17 horas do dia 7 de julho. Além do Mineirão, a Arena do Grêmio será palco de uma das semifinais, em 3 de julho. Já a decisão do terceiro lugar ocorrerá na Arena Corinthians, no dia 6.

A posição das seleções na próxima atualização do ranking da Fifa, que será divulgado na próxima quarta-feira, definirá os outros cabeças de chave, além do Brasil, do sorteio dos grupos da Copa América. As colocações na listagem também servirão para determinar a divisão das equipes nos potes do sorteio.

Serão 12 seleções nesta próxima Copa América. Além dos dez países sul-americanos membros da Conmebol (Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela), Japão e Catar participarão como convidados.

Confira os estádios e as datas dos jogos para a próxima Copa América:

Belo Horizonte (Mineirão) – 5 partidas

Fase de grupos – dias 16, 19, 22 e 24 de junho

Semifinal – 2 de julho

Porto Alegre (Arena Grêmio) – 5 partidas

Fase de grupos – 15, 20 e 23 de junho

Quartas de final – 27 de junho

Semifinal – 3 de julho

Rio de Janeiro (Maracanã) – 5 partidas

Fase de grupos – 16, 18 e 24 de junho

Quartas de final – 28 de junho

Final – 7 de julho

Salvador – Arena Fonte Nova – 5 partidas

Fase de grupos – 15, 18, 21 e 23 de junho

Quartas de final – 29 de junho

São Paulo – Morumbi e Arena Corinthians – 3 partidas cada

Fase de Grupos – 14 (abertura), 17 e 19 de junho no Morumbi

Fase de Grupos – 22 de junho na Arena Corinthians

Quartas de final – 28 de junho na Arena Corinthians

Decisão do 3º lugar – 6 de julho na Arena Corinthians