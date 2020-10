Conmebol confirma Uruguai x Brasil para 20h de 17 de novembro

A Conmebol detalhou nesta segunda-feira a tabela da terceira e quarta rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, agendadas para novembro. O Brasil terá pela frente a Venezuela no dia 13, às 21h30, no Morumbi. Já o confronto com o Uruguai foi agendado para as 20 horas do dia 17, em Montevidéu, no Estádio Centenário.

O Brasil venceu os seus dois primeiros compromissos no qualificatório, diante de Bolívia (5 a 0) e Peru (4 a 2), liderando o torneio por ter saldo de gols superior ao da Argentina – 7 a 2 -, a única outra seleção que ganhou as duas partidas que disputou. A Venezuela, primeira adversária da equipe adversária de Tite em novembro, perdeu os dois duelos que disputou em outubro. Enquanto isso, o Uruguai ganhou um e perdeu outro.

De acordo com a definição da diretoria de competições da Conmebol, a terceira rodada terá dois jogos disputados no dia 12, uma quinta-feira, e outros três no dia 13, uma sexta. Já na jornada seguinte, todos os duelos estão marcados para o dia 17, uma terça.

Os quatro primeiros colocados das Eliminatórias se classificarão para a Copa do Mundo de 2022. Já o quinto melhor disputará uma repescagem para tentar ir ao Catar daqui a dois anos.

Confira a tabela detalhada das Eliminatórias, com os horários (de Brasília):

3.ª rodada

12/11 – 15h – Bolívia x Equador (Hernando Silles)

12/11 – 21h – Argentina x Paraguai (Monumental de Nuñez)

13/11 – 13h30 – Colômbia x Uruguai (Metropolitano Roberto Meléndez)

13/11 – 20h – Chile x Peru (Nacional de Santiago)

13/11 – 21h30 – Brasil x Venezuela (Morumbi)

4.ª rodada

17/11 – 14h – Equador x Colômbia (Casa Blanca)

17/11 – 16h – Venezuela x Chile (Olímpico de Caracas)

17/11 – 17h30 – Peru x Argentina (Nacional de Lima)

17/11 – 20h – Uruguai x Brasil (Centenário)

17/11 – 20h – Paraguai x Bolívia (Defensores del Chaco)

Veja também