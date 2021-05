Conmebol anuncia suspensão da Copa América na Argentina

ASSUNÇÃO, 31 MAI (ANSA) – A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou na noite deste domingo (30) a suspensão da Copa América na Argentina, após o governo local desistir de sediar o evento por conta da piora nos números da pandemia de Covid-19.

“A Conmebol informa que, em atenção às circunstâncias presentes, resolveu suspender a organização da Copa América na Argentina. A Conmebol analisa a oferta de outros países que mostraram interesse em abrigar o torneio continental. Em breve serão anunciadas novidades nesse sentido”, informou a entidade em seu Twitter.

Essa é a segunda vez que o torneio sofre alteração em sua sede.

A princípio, a competição deveria ser realizada em parceria entre Colômbia e Argentina, mas o primeiro vive uma grave crise social com protestos diários contra o governo.

Com isso, a Copa América iria ficar apenas no território argentino. Mas, diversos expoentes do governo vinham afirmando que a competição não teria espaço por conta da crise sanitária.

Segundo os governantes, a prioridade é a “saúde dos cidadãos” no momento da pior elevação de casos diários e mortes. Além disso, uma pesquisa recente mostrou que 70% dos argentinos rejeitavam realizar o evento.

A Copa América é o maior torneio organizado pela Conmebol e deveria começar no próximo dia 13 de junho. Não se descarta a possibilidade de cancelamento da competição. Ainda conforme a entidade, uma reunião de emergência será realizada nesta segunda-feira (31). (ANSA).

