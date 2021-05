Conmebol anuncia que Copa América não será mais na Argentina e analisa alternativas Competição não será realizada no país por conta do agravamento da pandemia de Covid-19

A menos de 15 dias do início da Copa América, a Conmebol anunciou que a competição não será mais realizada na Argentina. Em um comunicado, a entidade alegou que tirou o torneio continental do país por conta do agravamento da pandemia de Covid-19.

Na nota, a Conmebol diz que estuda propostas de outros países que se ofereceram para sediar a competição.

– A Conmebol informa que, em atenção às circunstâncias presentes, resolveu suspender a organização da Copa América na Argentina. A Conmebol analisa a oferta de outros países que mostraram interesse em abrigar o torneio continental. Em breve serão anunciadas novidades nesse sentido – escreveu a entidade em suas redes sociais

Segundo o portal “GE”, a Conmebol não descarta cancelar o torneio. Uma reunião na entidade nesta segunda-feira deve definir o rumo da competição.

