Conmebol anuncia final da Libertadores no Maracanã para 30 de janeiro

A segunda final única da Copa Libertadores já tem data e local definidos. A Confederação Sul-Americana de Futebol anunciou, nesta quarta-feira, que o jogo decisivo da principal competição de clubes do continente será dia 30 de janeiro, no Maracanã.

O único ponto ainda a ser concretizado é a presença de público, que vai depender da autorização das autoridades de saúde locais na época. Nenhum jogo na América do Sul tem público desde o início da pandemia, em março.

A decisão da Libertadores será uma semana depois da final da Copa Sul-Americana, também com jogo único em 23 de janeiro, no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina.

Grêmio, Santos, Internacional, Athletico-PR, Palmeiras e Flamengo terão a chance de decidir a competição em “casa”. No caso do Flamengo, atual campeão, vai ter a oportunidade de jogar a decisão no estádio em que disputa todos os jogos como mandante.

Por causa da pandemia, os jogos da Libertadores, que começou em janeiro, foram suspensos e as oitavas de final só vão terminar no fim de novembro, período que em outros anos já se tinha definidos os finalistas.

No ano passado, Flamengo e River Plate jogaram a final, em Lima, no Peru, em 23 de novembro, com vitória espetacular de virada do time rubro-negro, com dois gols de Gabriel Barbosa, aos 43 e 46 minutos do segundo tempo.

