Conjuntura econômica prescreve política monetária estimulativa, diz ata do Copom

Os membros do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central reafirmaram nesta terça-feira, 24,, na ata do último encontro do colegiado, que “a conjuntura econômica prescreve política monetária estimulativa, ou seja, com juros abaixo da taxa estrutural”. Esta avaliação já constou no comunicado da semana passada do Copom, quando a Selic foi reduzida de 6,00% para 5,50% ao ano.

A taxa estrutural é aquela que, em tese, permite o crescimento econômico sem gerar inflação. Na ata agora divulgada, o Copom também avaliou que sua decisão da semana passada “reflete seu cenário básico e balanço de riscos para a inflação prospectiva e é compatível com a convergência da inflação para a meta no horizonte relevante para a condução da política monetária, que inclui o ano-calendário de 2020”.