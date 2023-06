Conhecida por interpretar Rita Lee nos palcos, Mel Lisboa participa de homenagem à cantora

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/06/2023 - 16:22 Compartilhe

Intérprete de Rita Lee no teatro, a atriz Mel Lisboa participa do último episódio do podcast “Rita Lee: Outra Autobiografia“, da Globo, em homenagem à cantora, que vai ao ar na próxima segunda-feira (26).

Em um bate-papo emocionante com os apresentadores Astrid Fontenelle e Guilherme Samora, a atriz avalia a cantora: “Rita Lee tinha uma coragem ímpar, uma personalidade única e era vista como uma mulher que rompia padrões”.

A conversa passeia por temas que são abordados na segunda autobiografia de Rita, ao mesmo tempo em que fala da conexão que a Mel tinha com a ídola nos palcos. “No início, tinha muito receio e medo de não ser digna dela, mas sempre fiz a interpretação com muito respeito e admiração”, conta.

Sobre o primeiro contato pessoalmente com a cantora, Mel relembra a surpresa: “Quando ela foi me assistir pela primeira vez, ninguém me avisou e, foi um susto! Quando a gente estava agradecendo ao público, os meus colegas viraram para mim e falaram: “A Rita está aí”. Nessa hora, quase desmaiei no palco, foi muita emoção. Era um misto de responsabilidade e de muitos sentimentos naquele momento”.

O carisma de Rita atravessou gerações e fez dela uma personalidade infinita. “A perda dela me abalou muito… Esse podcast representa o alto astral de como eu acho que ela gostaria que fosse. Foi leve e agradável”, complementa Mel.

Disponível no Globoplay e nas plataformas de áudio, o episódio “Você não está só, é só um nó que precisa ser desfeito” vai ao ar segunda-feira (26). O último episódio da obra sobre Rita Lee encerra o primeiro podcast companion lançado pela Globo em parceria com a Globo Livros.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias