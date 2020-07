Conhecendo o mundo

No quinto episódio da série Terra, o Poder do Planeta, que vai ao ar nesta quinta, 23, às 20h30, na TV Brasil, o geólogo britânico Iain Stewart nos levará até a Cratera do Meteoro, no Arizona. No local, vai explorar a função e importância que a atmosfera tem em nos proteger do verdadeiro bombardeio de meteoritos e raios cósmicos.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

