Conheça um minitrailer que vira casa dobrável para viajar de bike

São cerca de 73 Parques Nacionais com áreas de acampamento no Brasil. Nesses parques, milhares de viajantes carregam suas mochilas cargueiras para caminharem e montarem suas barracas sob o céu estrelado em meio à natureza. Há também as centenas de milhares de pessoas que, durante a pandemia, se jogaram na estrada com motorhomes para explorar o nomadismo. Enfim, não faltam trailers disponíveis para venda, desde os mais caros quartos de alumínio milionários até os pop-ups preparados para acomodar uma família. Mas e se você quiser ser pequeno? Tão pequeno que você nem precisa de carro?

Imagine um minitrailer dobrável que vira “casa” móvel puxada por bicicleta. Pesando cerca de 88 libras (40 kg), o “veículo” possui painéis solares portáteis e pode ser transportado por engate simples. Assim que você chega ao acampamento, a parte traseira do trailer se desdobra para a frente e ganha um espaço maior, de quase três metros de comprimento.

Por dentro, o trailer oferece cerca de um metro e meio de altura, o suficiente para sentar-se confortavelmente. Há uma área de estar com uma mesa que pode acomodar quatro pessoas e a área de jantar se transforma em uma cama para duas pessoas. Além disso, existem painéis solares portáteis que podem ser acoplados no teto para acender as luzes internas e até fornecer energia para carregar o celular em uma tomada interna.

O trailer independente custa US$ 4.290, com complementos opcionais como energia solar, escurecimento das janelas e uma mesa externa que pode ser fixada na lateral do trailer. Os modelos dos EUA estão disponíveis para envio agora.

Os trailers são projetados para distribuir o peso de forma eficiente, mas é claro que, para ciclistas que pedalam longas distâncias, adicionar 40 quilos altera completamente o percurso e a estratégia final de chegada, porém garante boas paradas. Mas a questão é que o trailer pode ser deixado na área de camping do parque, enquanto é possível explorar as trilhas e fazer um vai e volta diário. Que tal ?

