Conheça Pádua, uma das joias arquitetônicas da Itália

PÁDUA, 19 JUN (ANSA) – Com uma quantidade variada de passeios, principalmente ao ar livre, e diversos lugares históricos, Pádua é uma opção interessante para os turistas que querem visitar a Itália, mas desejam ir além dos grandes centros, como Milão e Roma.

Terceira maior cidade da região do Vêneto, mas localizada a aproximadamente meia hora de distância de Veneza, Pádua pode ser distinguida pelo antigo Jardim Botânico, patrimônio da Unesco, e pelo pátio do Palácio Bo, o coração de uma universidade onde o astrônomo Galileu Galilei (1564-1642) lecionou.

A instituição de ensino, fundada em 1222, está entre as primeiras universidades da Europa e a cadeira usada pelo gênio italiano continua preservada até hoje.

Outra joia arquitetônica de Pádua é o Palácio Ragione, uma antiga corte do município que abriga o maior conjunto de afrescos sobre astrologia do mundo A cidade também é popular pela Basílica de Santo Antônio, que conserva os restos mortais do santo e é procurada por quem aprecia o turismo religioso. A grande atração do local é a chamada Capela do Tesouro, pois abriga relíquias do religioso falecido em Pádua, no ano de 1231.

Na gastronomia, os inúmeros mercados das praças podem ser uma boa opção para saborear os cicchetti, pequenos lanches servidos em uma fatia de pão que incluem azeitonas, ovos cozidos cortados ao meio, presunto cru ou frutos do mar.

O clássico spritz, bebida feita com prosecco, soda e bitter, que tem como principais variantes o Aperol ou o Campari, é um drink popular em Pádua e pode ser consumido em qualquer hora do dia em seus vários bares e tabernas. (ANSA).

