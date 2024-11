Conheça os vizinhos famosos de Neymar e Virginia Fonseca no condomínio de luxo na Costa Verde, no RJ

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/11/2024 - 16:13 Para compartilhar:

Mangaratiba, na Região da Costa Verde no estado do Rio de Janeiro, localizada próximo a Angra dos Reis, é um refúgio na natureza e cidade conhecida por seus condomínios de alto padrão que atraem famosos, como Neymar e Virginia Fonseca.

O jogador e a empresária são vizinhos em um desses empreendimentos de luxo e até compartilharam com seus seguidores nas redes sociais o andamento das obras de suas respectivas mansões.

Conheça outros famosos que também possuem mansão em Mangaratiba.

A região também caiu nos encantos do jogador Gabriel Jesus, atacante do Arsenal, Inglaterra, que possui uma propriedade bastante espaçosa, com uma bela vista para o mar, deck próprio e sete suítes.

Outro atleta do futebol, Thiago Silva, zagueiro do Fluminense, também adquiriu propriedade para veraneio na região.

O cenário paradisíaco da Costa Verde também foi o lugar escolhido pela atriz Adriana Esteves e pelo funkeiro Dennis.

Regina Casé também costuma curtir o clima de verão em Mangaratiba, onde possui um sítio.

O condomínio onde Neymar e Virginia são vizinhos conta com áreas comuns de luxo, como um resort, em que é possível alugar quartos para passar alguns dias, realizar atividades ao ar livre, acesso a cachoeira, praia privativa e um safári. As suítes têm diárias entre R$1480 e R$3050.

Os valores dos imóveis variam, atualmente, entre R$7 milhões e até R$25 milhões.

O empreendimento está distante cerca de 100 km da capital fluminense.