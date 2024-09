Conheça os prós e os contras de usar a inteligência artificial para cuidar da saúde mental

Da Redação com Deutsche Wellei Da Redação com Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/da-redacao-com-deutsche-welle/ 10/09/2024 - 16:53 Para compartilhar:

Você cuidaria da saúde mental com inteligência artificial? Se sim, acredite: muita gente já faz isso. Olha o caso da Vanessa, de São Paulo, que sofre de transtorno de ansiedade. Ela usa um aplicativo desenvolvido por psicólogos.

Após umas perguntas, o app promete oferecer ajuda personalizada com vídeos, áudios e textos. Uma alternativa para Vanessa que acha difícil se abrir com outra pessoa.

“Claro que não é nada milagroso, né? Não é algo que te vai tirar daquela situação e fazer acontecer. Mas é uma direção. Eu acho que é bem bacana, te faz olhar para dentro”, conta Vanessa Malaquias, usuária de app de terapia.

No Brasil, quase uma em cada dez pessoas tem transtorno de ansiedade. É a maior taxa no mundo. Mas será que a IA pode mesmo ajudar no cuidado com a saúde mental?

Bom, especialistas afirmam que a tecnologia não pode substituir a terapia feita por um profissional da área. Os humanos conseguem perceber sinais sutis na linguagem corporal e no tom de voz dos pacientes.

Em 2022, por exemplo, um usuário deste aplicativo disse que queria pular de um penhasco. O app interpretou mal a mensagem e incentivou o salto como algo positivo.

Mas uma coisa não se pode negar: os aplicativos de saúde mental tornam o apoio psicológico mais acessível. E a terapia pode ser feita a qualquer hora, em qualquer lugar e sem hora marcada.